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11:36 06.05.2023

Ювенальні прокурори: 480 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

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Ювенальні прокурори: 480 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Станом на ранок 6 травня понад 1444 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 6 травня 2023 року понад 1444 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 964 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в суботу.

Як зазначається, цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 455, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 96, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.

5 травня в лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала важких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області. Стало відомо про загибель 14-річної дівчинки 3 липня 2022 року в с.Тетянівка Донецької області внаслідок обстрілів села ворогом. 5 травня внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку.

Теги: #діти #війна

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