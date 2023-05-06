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10:18 06.05.2023

Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

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Російське командування, ймовірно, відмовилося від наступу на Бахмут, зосередивши зусилля на підготовці до контрнаступу ЗСУ - ISW

Російське військове командування, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до захисту від очікуваного українського контрнаступу, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут на користь підготовки до захисту від очікуваного українського контрнаступу, поставивши групу Вагнера і керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в потенційно складне становище", - йдеться у звіті Інституту за 5 травня.

Пригожин випустив серію відеороликів 4 і 5 травня, в яких оголосив, що "Вагнер" піде з Бахмута 10 травня, якщо не отримає необхідних припасів, і зробив особливо різкі та емоційні атаки на російське військове керівництво.

Як наголошується в повідомленні ISW, видимий гнів Пригожина свідчить про те, що російське Міноборони, ймовірно, скасувало пріоритет Бахмута і перемістило оперативний центр в інше місце на театрі воєнних дій у такий спосіб, що це може серйозно підірвати здатність групи "Вагнер" діяти ефективно. Однак "Вагнер" не припинив спроб повністю захопити Бахмут, попри обмежений доступ до боєприпасів та інших необхідних припасів, повідомляє Інститут.

Водночас, як продовжують експерти, якщо ПВК "Вагнер" усе-таки піде, то, найімовірніше, йому знадобиться озброєння Міноборони для захисту та полегшення відступу. "Однак російським військовим не вистачає резервів, необхідних для укомплектування позицій, які "Вагнер" може залишити в Бахмуті", - повідомляє Інститут.

"Величезні втрати "Вагнера" в Бахмуті заради тактичних успіхів, а також загальний перехід російських збройних сил на більш обережну позицію під час підготовки до оборонних операцій, очевидно, відкривають українським силам можливості для плідних контратак на різних ділянках фронту", - роблять висновок аналітики Інституту, додаючи, що "українські сили, схоже, використовують деякі з цих можливостей".

Теги: #бахмут #isw

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