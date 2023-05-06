Противник за добу здійснив понад 70 обстрілів Херсонської області, двоє людей поранені

Російські окупанти за добу здійснили 71 обстріл Херсонської області, поранено 2 людини, пошкоджено будівлю церкви в Бериславському районі, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 71 обстріл, випустивши 411 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів... У результаті російської агресії двоє людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Водночас снаряди влучили по території заводу в Херсоні та будівлі церкви Бериславського району.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 155 людей.