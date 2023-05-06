Мінвідновлення презентувало комунікаційну платформу електронної екосистеми управління відновленням DREAM
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення) представило комунікаційну платформу єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).
"Післявоєнне відновлення України - це десятки тисяч проєктів, які відбуватимуться одночасно, на різних стадіях, по всій території країни. Такий масштаб оновлення передбачає залучення великих обсягів іноземного фінансування. Умова залучення фінансів у повному обсязі - прозорість і підзвітність усіх процедур відновлення. Саме на принципі "всі бачать все" ґрунтується довіра інвесторів. Прозора цифрова екосистема дає змогу цю довіру забезпечити", - цитує пресслужба віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Як повідомляється, комунікаційна платформа доступна за посиланням https://dream.gov.ua/ і містить інформацію про завдання, структуру та принципи роботи екосистеми DREAM, а також покроковий план її впровадження протягом 2023 року.
Завданням державної електронної екосистеми DREAM названо забезпечення єдиного цифрового маршруту для всіх проєктів відновлення. Система збиратиме всі дані за проєктами в режимі онлайн, відображатиме їх у вигляді зручних таблиць, графіків і діаграм, і забезпечить публікацію відкритих даних відповідно до глобального стандарту Open Contracting Data Standard. Вона дасть змогу контролювати кожен етап проєкту - від реєстрації пошкоджень і руйнувань до фінансування, проведення закупівель і будівельних робіт та введення об'єктів в експлуатацію.
Екосистема DREAM має два рівні. Перший - це вже наявні державні реєстри, системи та сервіси: Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна (РПЗМ), Геоінформаційна система (ГІС), Галузева система управління відновленням інфраструктури, Дія, ЄДР, Єдина державна електронна система у сфері будівництва (ЄДЕССБ), Prozorro, Spending.gov.ua. Другий рівень - це "парасолькова" система, що забезпечує збір даних з усіх систем першого рівня на кожному з етапів проєкту, надає відкритий доступ до них та інструменти управління і контролю.
За словами Кубракова, DREAM - це потужний інструмент для іноземних фінансових організацій, урядів і приватних інвесторів, які зможуть обирати проєкти через загальну "вітрину проєктів", а потім контролювати використання фінансування.
Очікується, що DREAM стане зручним інструментом і для місцевої влади. Екосистема дає змогу оцифрувати плани відновлення та розвитку громад і перетворити їх на конкретний перелік проєктів, провести їх по всьому маршруту від ідеї до виконання.
Також DREAM міститиме базу знань із детальними інструкціями з управління проєктами, а також базу шаблонів об'єктів, що значно спростить розробку та запуск типових проєктних ідей.
Екосистема також містить цифрові інструменти взаємодії з громадою, зокрема, до карти проєкту довантажуються результати громадських слухань тощо.