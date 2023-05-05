Україна працює над розширенням списку країн, які підтримують її членство в НАТО і гарантії безпеки

Україна напередодні саміту НАТО працює над розширенням списку країн, які підтримують її майбутнє членство в Альянсі та надання гарантій безпеки, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Залишилося зовсім небагато часу до саміту у Вільнюсі. Тому президент і вся команда Офісу президента працює для того, щоб коло країн, які нас підтримують і активно виступають щодо нашого майбутнього членства в альянсі, а на цьому шляху надання нам конкретних гарантій безпеки, було таким, яке дало б нам можливість справді отримати таке рішення", - заявив Єрмак в ефірі загальнонаціонального телемарафону в п'ятницю.

У цьому контексті голова Офісу президента також назвав дуже плідними нещодавні зустрічі українського керівництва з лідерами країн Північної Європи.

Відповідаючи на запитання щодо формату майбутнього документа про гарантії безпеки, Єрмак зазначив, що Офіс президента не допустить, щоб від імені України було підписано той чи інший документ, який не давав би їй певних гарантій.

"Ми дуже уважно ставимося до того, що сьогодні ухвалюється між нашими партнерами. Триває дуже важка робота 24/7 щодо кожної букви документів. Це стосується і декларації в Гельсінкі, і декларації з Нідерландами та Бельгією в Гаазі. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми чітко розуміємо, що це мають бути гарантії, які працюватимуть. Водночас можу сказати, що сьогодні ми вже бачимо реалізацію в наданні цих гарантій. Ми щодня отримуємо підтримку щодо і військових можливостей України, і фінансових, і санкційного тиску на РФ", - сказав він.

За словами глави Офісу президента, Україні важливо, щоб безпекові гарантії були закріплені в конкретному документі, і щоб цей документ узгодили та підписали партнери.

Він також наголосив, що без України НАТО не буде таким сильним.

"Про це говорять багато країн-членів НАТО. Публічно. І вони розуміють, що саме Україна, коли вона стане членом НАТО, зможе вибудувати нову лінію безпеки від Балтійського до Чорного моря", - резюмував Єрмак.