Українська авіація за добу завдала шести ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Також сьогодні вночі було збито два ворожі БпЛА типу Shahed-136/131", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять районів зосередження озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, один засіб протиповітряної оборони та ще п'ять важливих цілей противника.