Події

19:09 05.05.2023

Уряд Франції допоможе "Енергоатому" закуповувати через МАГАТЕ запчастини для дизель-генераторів

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Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", МАГАТЕ та Міністерство Європи та закордонних справ Франції 5 травня 2023 року уклали тристоронню угоду про співпрацю, яка передбачає надання Францією допомоги "Енергоатому" в закупівлі через МАГАТЕ запасних частин для дизель-генераторів.

"Для "Енергоатому" співпраця з урядом Франції є важливою і знаковою, оскільки допоможе компанії укомплектувати обладнання, вкрай важливе для безпеки АЕС", - заявив віцепрезидент "Енергоатому" Хартмут Якоб, слова якого наводить компанія в телеграмі у п'ятницю ввечері.

Хартмут Якоб підписав угоду від української сторони в Києві, партнери НАЕК - у Відні.

"Від імені НАЕК "Енергоатом" висловлюю щирі слова вдячності уряду та народу Франції за надану допомогу, експертам МАГАТЕ за оперативність і можливість її реалізації, а всім колегам причетних сторін за організацію та підготовку цього підписання", - підсумував віцепрезидент НАЕК.

 

Теги: #допомога #енергоатом #франція

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