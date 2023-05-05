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17:36 05.05.2023

МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

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МЗС України направило ноту Польщі у зв'язку з блокуванням ПП "Дорогуськ - Ягодин"

Міністерство закордонних справ України направило польським колегам ноту у зв'язку з акцією протесту польських перевізників, які з 4 травня заблокували рух вантажних автомобілів через найбільший пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин", повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Ті скарги й вимоги, які висувають польські перевізники, не актуальні. Ми працюємо на рівних і паритетних умовах із польськими перевізниками, тому не бачимо жодних причин для того, щоб перекривати пункт пропуску", - сказав він.

За словами заступника міністра, у свою чергу віцепрем'єр - очільник Мінвідновлення Олександр Кубраков підготував листа до міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика.

Як зазначив Деркач із пункту пропуску, електронна черга на ньому до початку протесту налічувала 3,3 тис. транспортних засобів, які мали перетнути кордон за п'ять діб. Наразі черга скорочується у зв'язку з тим, що українські перевізники змушені прямувати в інші пункти пропуску.

Він додав, що наразі невідомо, як вирішиться питання з ПП "Дорогуськ - Ягодин" найближчим часом.

Згідно з даними "Укртрансбезпеки", станом на 5 травня в загальній черзі в пункті пропуску перебувало 2,782 тис. машин, у черзі на ветеринарний контроль - 454. За минулу добу до Польщі змогла з загальної черги виїхати 661 машина, тоді як із ветеринарної - жодної. Система видає очікуваний час стояння в загальній черзі понад 5,5 доби, у ветеринарній – більше ніж 12 діб.

Теги: #нота #польща #мзс

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