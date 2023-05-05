Данія і Німеччина спільно передадуть Україні 80 танків Leopard 1

Данія і Німеччина об'єднують зусилля, щоб передати Україні 80 танків типу Leopard 1, повідомив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Як повідомив данському телеканалу TV2 Пульсен, уже до 1 червня танки мають бути готові до використання в Україні.

Пульсен зараз перебуває з візитом у Берліні, де проводить зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Також вони зустрінуться з данськими інструкторами, які навчають українців використання танків.

Танки Leopard 1 були зняті з озброєння Данії 2005 року.

"Танк має дуже хорошу вогневу міць і хорошу можливість орієнтуватися на місцевості. І важливо, що їх дуже велика кількість, а це те, що потрібно українцям", - сказав міністр.