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15:29 05.05.2023

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

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Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Американський філософ, Френсіс Фукуяма став амбасадором нового напряму роботи фандрайзингової програми UNITED24 - гуманітарного розмінування, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п'ятницю в Києві на саміті програми.

"170 тис. кв. км забруднені мінами та снарядами, що не розірвалися. Не всі країни у світі мають таку площу, яку ми маємо зробити безпечною", - сказав президент України.

Крім того, за його словами, іншим новим напрямом роботи платформи буде "Наука і освіта", амбасадором якої визначили лауреата Нобелівської премії сера Пола Нерса.

"З часів Другої світової війни Європа не бачила такого варварського знищення інфраструктури освіти. Сотні шкіл, десятки університетів у руїнах", - констатував президент України, при цьому додавши: "Ці російські удари не випадкові".

Зеленський нагадав, що "у перший рік платформа зосередилася на трьох напрямках - оборона та розмінування, медицина та відновлення держави".

"Платформа UNITED24 допомагає створювати флот морських дронів - і це дуже круто, це захоплює", - сказав він, зазначивши, що "ми оснащуємо наших воїнів ловцями "Шахедів", безпілотниками, які так потрібні саме на передовій".

"Це вже тисячі різних дронів", - сказав глава держави, повідомивши при цьому, що "ми допомагаємо тренувати операторів дронів".

За словами Зеленського, робота платформи довела: "Глобальний фандрайзинг у сфері оборони реальний".

За його словами, завдяки платформі придбано понад 100 тис. од. медичного обладнання для лікарень, 200 машин швидкої допомоги, реанімобілі високого класу. Це допомагає врятувати життя в прифронтових районах, які зазнають щоденних обстрілів. Зокрема, завдяки платформі почалося відновлення двох чернігівських лікарень.

"У зимовий період, - сказав президент, - десятки країн, компаній, організацій почали допомагати з енергетичним обладнанням, які були потрібні, щоб пройти зиму. Лише завдяки платформі купили сотні генераторів, зокрема для лікарень".

"110 країн світу представлені в цій залі зараз. Тисячі людських сердець, які вірять у силу єднання", - сказав Зеленський, додавши, що "вже за перший рік платформа стала глобальним брендом", зібравши понад $330 млн.

Теги: #зеленський #united24

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