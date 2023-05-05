Резніков на зустрічі з генінспектором бундесверу: Я хотів би, щоб Німеччина стала частиною "морської коаліції"

Міністр оборони України Олексій Резніков у четвер, 4 травня, провів зустріч із генеральним інспектором бундесверу генералом Карстеном Броєром у рамках його візиту в Україну, сторони обговорили поточний стан оборонного співробітництва між країнами.

Як повідомляє Міноборони України, Резніков закликав німецьких друзів долучитися до створення на підтримку України "морської коаліції", що стало б значною контрибуцією у розвиток спроможностей ВМС ЗС України. "Наше спільне завдання - побудувати міцну систему міжнародної безпекової архітектури, і безпека судноплавства в Чорному та Азовському морях є важливим елементом у цій системі. Уже деякі наші європейські партнери є в складі цієї коаліції. І я дуже хотів би, щоб Німеччина теж стала її частиною", - зазначив він.

Резніков також подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу і всьому німецькому народу за допомогу Україні.

Крім цього, міністр оборони України поінформував іноземну делегацію про досвід боротьби з ворожими БПЛА і запросив німецьку сторону до співпраці за цим напрямом.

Було також розглянуто низку практичних кроків щодо посилення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини. Зокрема, можливість розширення тренінгових програм для українських військових у ФРН.

Зі свого боку Броєр наголосив, що здобутий українськими захисниками досвід важливий і для ЗС Німеччини.

"Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, - зазначив він.

Сторони акцентували увагу на необхідності подальшої інтенсифікації співпраці для забезпечення нагальних потреб Сил оборони України.