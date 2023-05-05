Окупанти обстріляли два селища біля Нової Каховки, поранено місцевого жителя, зруйновано церкву

Житель селища Веселого Новокаховської громади Каховського району Херсонської області зазнав поранення внаслідок авіаційного обстрілу російськими окупантами в п'ятницю, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсону", - йдеться в повідомленні.

Під обстріл також потрапило сусіднє смт Козацьке Новокаховської громади. Загалом у двох селищах зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб. Загалом в обох населених пунктах пошкоджено близько двадцяти житлових будинків, розповіли в обладміністрації.

Веселе і Козацьке розташовані на правому березі Дніпра біля греблі Каховської ГЕС через річку навпроти райцентру Нова Каховка. Вони були окуповані в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, проте звільнені Збройними силами України 11 листопада того самого року. Водночас уся інша територія Каховського району з Новою Каховкою включно лежить на лівому березі Дніпра і залишається під російською окупацією.