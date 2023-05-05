Події

12:02 05.05.2023

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

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Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Станом на 5 травня через обстріли російських агресорів залишається без електроенергії частина споживачів у восьми регіонах країни.

"Через обстріли окупантів залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в Міністерстві енергетики в п'ятницю.

Є також відключення електроенергії в Київській області, зокрема в Ірпінському районі через технологічні порушення без світла залишаються понад 18 тис. абонентів.

У свою чергу, як повідомила НЕК "Укренерго", на Харківщині за минулу добу через масовані обстріли енергетичної інфраструктури обленерго знеструмило майже 4,5 тис. споживачів у трьох прифронтових районах.

"Споживачі були оперативно заживлені по резервних схемах. Після дозволу військових та розмінування пошкодження були усунуті, відновлена планова схема електропостачання", - прокоментували в НЕК.

За інформацією Міненерго, енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання в усіх регіонах країни.

"За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них - на Донеччині", - констатували в Міненерго.

За інформацією відомства, енергетична система працює при цьому без обмежень і з резервом потужності.

Теги: #обстріли #знеструмлення

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