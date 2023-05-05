Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

Російські загарбники вранці 5 травня повторно обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", внаслідок чого серйозно постраждало її обладнання, повідомила компанія.

"Вранці, 5 травня, внаслідок інтенсивних обстрілів, вкотре постраждала ТЕС "ДТЕК Енерго". Це вже другий обстріл цієї станції за останні декілька днів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі "ДТЕК" у п'ятницю.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Із вересня минулого року енергопідприємства "ДТЕК Енерго" атакували вже 32 рази, унаслідок чого загинули троє енергетиків, 28 були поранені.

Як повідомлялося, Міненерго 4 травня заявило, що обстрілами пошкоджено ТЕС і ЛЕП у Донецькій області.