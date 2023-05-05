Події

10:36 05.05.2023

В українському війську поки що бракує військових капеланів - голова Держетнополітики

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В українському війську поки що бракує військових капеланів - голова Держетнополітики

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що в українському війську поки що не вистачає військових капеланів.

"Поки що немає. І ми, і Міністерство оборони, і Генштаб хочемо, щоб ці люди отримали необхідні навички. Капелан не комбатант, він не бере до рук зброю, але він має вміти цю зброю хоча б розрядити, має вміти запустити БТР, повинен мати медичні, етичні та інші навички", - сказав Єленський в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, відповідаючи на запитання, чи вистачає капеланів в українському війську.

Голова Держетнополітики також зазначив, що важко сказати, скільки часу потрібно на підготовку капелана, оскільки військова складова навчання є лише останнім етапом, "до якого вони готувалися все життя, все своє служіння".

Як повідомлялося, 25 жовтня 2022 року Держетнополітики видало перші 83 мандати на право здійснення військової капеланської діяльності.

Теги: #зсу #капелани

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