Противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, поранено трьох людей

Російські окупанти за добу 95 разів обстріляли Херсонську область, у результаті поранено троє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 95 обстрілів, випустивши 538 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

Прокудін зазначив, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди заводу в м.Берислав.

Водночас унаслідок ворожих обстрілів троє людей дістали поранення.

Також, за його словами, з деокупованої території області евакуйовано 85 осіб.