Пожежу в Солом'янському районі ліквідовано - Кличко

Рятувальники ліквідували пожежу в Солом'янському районі Києва, постраждалих немає, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі рятувальники ліквідували загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ, яке сталося на площі 50 м. кв. Постраждалих не виявили", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, унаслідок ураження уламків літального апарата вибуховою хвилею зруйновано декоративні зовнішні елементи будівлі та скло на площі до 150 м. кв. Тримальні конструкції не пошкоджено.