В Одесі запрацював десятий Центр допомоги врятованим із зони бойових дій

В Одесі відкрито Центр допомоги врятованим, що став десятою такою установою в Україні, де ті, хто виїхав із зони активних бойових дій та/або з тимчасово не підконтрольних уряду територій, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці, повідомляють на урядовому порталі в четвер.

Центр запрацював за ініціативи офісу віцепрем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики, Фонду народонаселення ООН в Україні UNFPA.

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безкоштовно надаватимуть конфіденційну психологічну та правову допомогу. Також відвідувачі зможуть отримати інформацію про медичні послуги, гуманітарну допомогу, поселення та соціальні виплати.

"Із перших днів повномасштабної війни Одеса та одесити тримали удари з боку Російської Федерації як з повітря, так і з моря. Крім того, з часу тимчасової окупації Херсонської області, постійних обстрілів Миколаївської - Одеса та регіон прихистили велику кількість громадян, які вимушено тікали від російських бомб, тортур та окупації. Такі люди прибувають на Одещину й досі. Це переважно жінки, діти, літні люди, які пережили насильство в різних його проявах і потребують комплексної допомоги. У наших Центрах така допомога є", - прокоментувала відкриття Центру віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Створення мережі Центрів допомоги врятованим у співпраці з Фондом ООН у сфері народонаселення є одним із завдань, внесених до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік", - зауважила уповноважена Уряду з питань гендерної політики Катерина Левченко.