Події

21:17 04.05.2023

В Одесі запрацював десятий Центр допомоги врятованим із зони бойових дій

2 хв читати

В Одесі відкрито Центр допомоги врятованим, що став десятою такою установою в Україні, де ті, хто виїхав із зони активних бойових дій та/або з тимчасово не підконтрольних уряду територій, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці, повідомляють на урядовому порталі в четвер.

Центр запрацював за ініціативи офісу віцепрем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції, сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики, Фонду народонаселення ООН в Україні UNFPA.

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безкоштовно надаватимуть конфіденційну психологічну та правову допомогу. Також відвідувачі зможуть отримати інформацію про медичні послуги, гуманітарну допомогу, поселення та соціальні виплати.

"Із перших днів повномасштабної війни Одеса та одесити тримали удари з боку Російської Федерації як з повітря, так і з моря. Крім того, з часу тимчасової окупації Херсонської області, постійних обстрілів Миколаївської - Одеса та регіон прихистили велику кількість громадян, які вимушено тікали від російських бомб, тортур та окупації. Такі люди прибувають на Одещину й досі. Це переважно жінки, діти, літні люди, які пережили насильство в різних його проявах і потребують комплексної допомоги. У наших Центрах така допомога є", - прокоментувала відкриття Центру віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Створення мережі Центрів допомоги врятованим у співпраці з Фондом ООН у сфері народонаселення є одним із завдань, внесених до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік", - зауважила уповноважена Уряду з питань гендерної політики Катерина Левченко.

 

 

Теги: #одеса #допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 04.05.2023
Над Одесою вночі збили 12 із 15 ворожих БПЛА

Над Одесою вночі збили 12 із 15 ворожих БПЛА

19:29 03.05.2023
Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

Прем'єр-міністерка Данії: Питання винищувачів складне, дискусія триває

02:40 03.05.2023
В Одеській області військові ліквідували морську міну

В Одеській області військові ліквідували морську міну

00:23 03.05.2023
США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, що включає ракети повітряного базування

20:07 30.04.2023
Марченко і Домбровскіс обговорили майбутню співпрацю в рамках МФД для України на 2023 рік

Марченко і Домбровскіс обговорили майбутню співпрацю в рамках МФД для України на 2023 рік

11:15 30.04.2023
В Одесі 34-річна жінка та її дворічна донька випали з вікна і загинули

В Одесі 34-річна жінка та її дворічна донька випали з вікна і загинули

07:45 30.04.2023
Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

Велика Британія має намір закупити для ЗС України ракети великої дальності

16:45 28.04.2023
Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси на запрошення Кулеби

Глави МЗС країн Північної Європи прибули з візитом до Одеси на запрошення Кулеби

07:08 25.04.2023
Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

Прокуратура вимагає взяти мера Одеси Труханова під варту за розкрадання бюджетних коштів

11:52 24.04.2023
Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

Меморандум про співпрацю бібліотек Одеси та Ліверпуля 26 квітня засвідчить король Чарльз III - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

ОСТАННЄ

Пожежу 4-поверхової будівлі в Солом'янському районі локалізовано

У результаті падіння уламків БПЛА загоряння в Печерському районі Києва

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА