Події

20:42 04.05.2023

Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

2 хв читати
Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі передав міністрові внутрішніх справ України Ігорю Клименку повідомлення щодо майбутньої співпраці між відомствами від голови Національної комісії з безпеки та генерала Національної поліції Японії, повідомляє пресслужба Національної поліції України в четвер.

Сторони також обговорили шляхи підтримки України, зокрема у сфері гуманітарного розмінування України. За словами посла Японії, минулого тижня офіційне Токіо передало ДСНС України необхідне обладнання для розмінування деокупованих територій.

"Це є наша принципова позиція і політика щодо гуманітарного розмінування. Це є найбільшим пріоритетом не лише цей і наступний рік, а й на багато років уперед. Ми готові з вами працювати у цьому напрямі. Ми зі свого боку чудово розуміємо, що для того, щоб розмінувати територію України, знадобиться дуже багато часу, і ми готові на цю підтримку зі свого боку", - запевнив Кунінорі.

За його словами, Японія готова й надалі давати Україні обладнання та транспортні засоби для вирішення цього питання. Крім того, офіційне Токіо розглядає можливість відправлення власних фахівців в Україну.

Другий напрям взаємодії між Україною та Японією - ідентифікація тіл загиблих у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Кунінорі повідомив, що Україні вже надано понад 20 мобільних ДНК-лабораторій. Крім того, Японія готова вже цього літа прийняти українських спеціалістів для навчання в цьому напрямі. Також поліція Японії планує надати Україні спеціалізовані транспортні засоби та обладнання.

Теги: #японія #мвс #співробітництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 03.05.2023
Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

Троє загиблих і п'ятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету в Херсоні в середу вранці

11:30 02.05.2023
Голова МВС: на сервісні центри чекають революційні зміни з прозорими іспитами на водійські права

Голова МВС: на сервісні центри чекають революційні зміни з прозорими іспитами на водійські права

11:15 02.05.2023
Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

Очільник МВС: У вересні плануємо перевести купівлю-продаж автомобілів у "Дію", зареєструвати авто в салоні можна буде вже в червні

11:03 02.05.2023
Очільник МВС: Іспити на водійські права мають бути чистими і прозорими, роботу сервісних центрів буде змінено

Очільник МВС: Іспити на водійські права мають бути чистими і прозорими, роботу сервісних центрів буде змінено

10:37 02.05.2023
Після закінчення війни українці будуть зобов'язані здати наявну в них зброю, продати або переробити на дозволену - очільник МВС

Після закінчення війни українці будуть зобов'язані здати наявну в них зброю, продати або переробити на дозволену - очільник МВС

09:59 02.05.2023
"Гвардія наступу" надійде під командування Сил оборони після отримання бойового завдання - очільник МВС

"Гвардія наступу" надійде під командування Сил оборони після отримання бойового завдання - очільник МВС

09:29 02.05.2023
Клименко: Апарат МВС оновлено майже наполовину, найближчим часом буде призначено голову Нацполіції

Клименко: Апарат МВС оновлено майже наполовину, найближчим часом буде призначено голову Нацполіції

16:10 29.04.2023
Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими - Клименко

Пошуково-рятувальну операцію в Умані завершено: 23 загиблих, серед них 6 дітей, дві жінки вважаються безвісти зниклими - Клименко

10:36 29.04.2023
У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей - МВС

У процесі ідентифікації з'ясувалося, що в Умані загинуло 5 дітей - МВС

19:10 28.04.2023
Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

Шмигаль обговорив із президентами Чехії та Словаччини питання економічного та військового співробітництва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

Колективної депортації росіян із Криму не буде - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

У Солом'янському районі Києва пожежа, ймовірно, через падіння уламків дрона

Під час повітряної тривоги в Києві було збито БПЛА

У Києві працює ППО

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

СБУ затримала віцемера Вознесенська, підозрюваного в розкраданні бюджетних грошей на закупівлю оборонної продукції

Унаслідок обстрілу Покровської громади пошкоджено будівлю фермерського господарства

Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

Лубінець: Більшість українців у російському полоні зазнавали тортур

Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА