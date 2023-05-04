Глава МВС України та посол Японії обговорили співпрацю в гуманітарному розмінуванні та ідентифікації тіл

Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі передав міністрові внутрішніх справ України Ігорю Клименку повідомлення щодо майбутньої співпраці між відомствами від голови Національної комісії з безпеки та генерала Національної поліції Японії, повідомляє пресслужба Національної поліції України в четвер.

Сторони також обговорили шляхи підтримки України, зокрема у сфері гуманітарного розмінування України. За словами посла Японії, минулого тижня офіційне Токіо передало ДСНС України необхідне обладнання для розмінування деокупованих територій.

"Це є наша принципова позиція і політика щодо гуманітарного розмінування. Це є найбільшим пріоритетом не лише цей і наступний рік, а й на багато років уперед. Ми готові з вами працювати у цьому напрямі. Ми зі свого боку чудово розуміємо, що для того, щоб розмінувати територію України, знадобиться дуже багато часу, і ми готові на цю підтримку зі свого боку", - запевнив Кунінорі.

За його словами, Японія готова й надалі давати Україні обладнання та транспортні засоби для вирішення цього питання. Крім того, офіційне Токіо розглядає можливість відправлення власних фахівців в Україну.

Другий напрям взаємодії між Україною та Японією - ідентифікація тіл загиблих у межах розслідування воєнних злочинів Росії.

Кунінорі повідомив, що Україні вже надано понад 20 мобільних ДНК-лабораторій. Крім того, Японія готова вже цього літа прийняти українських спеціалістів для навчання в цьому напрямі. Також поліція Японії планує надати Україні спеціалізовані транспортні засоби та обладнання.