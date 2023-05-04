Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

Між Україною та Нідерландами підписано спільну заяву, в якій сторони висловлюють рішучу налаштованість на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України або у світі.

У документі наголошується, що російська агресія в Україні є явним порушенням Статуту ООН, зламом міжнародного миру й безпеки, у зв'язку з чим російські посадовці та інші особи, які планували, готували, наказували та вчиняли злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

"Наша мета - виключити безкарність за ці злочини, серед яких примусові депортації та умисні спроби знищити українську ідентичність та етнічну приналежність, зокрема культуру та мову. (...) Ми рішуче налаштовані на створення для України всеосяжної системи притягнення до відповідальності", - йдеться в заяві.

Така система, стверджують автори, має складатися з трьох рівнів.

"1. Розслідування й судове переслідування за міжнародні злочини на національному та міжнародному рівнях. 2. Створення ad hoc спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії. 3. Забезпечення повної компенсації шкоди, завданої Україні й українському народу, шляхом створення міжнародного компенсаційного механізму", - зазначено в документі.

З метою забезпечення ефективної координації міжнародних зусиль для підтримки України на всіх цих напрямках Україна і Нідерланди налаштовані на роботу в рамках Групи стратегічного діалогу щодо забезпечення відповідальності для України ("Група діалогу").

Відповідно до тексту заяви, Україна та Нідерланди визнають, що переважну більшість міжнародних злочинів РФ мають розслідувати генпрокурор України та його Офіс. Водночас Нідерланди підтверджують готовність продовжувати надавати фінансову та практичну підтримку.

Крім того, сторони також визнають той факт, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії, скоєним в Україні, тому Україна і Нідерланди висловлюють прихильність створенню спеціального ad hoc трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин із залученням міжнародної спільноти.

Сторони також висловлюють вдячність Раді Європи за її прихильність до створення реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Наголошується, що такий реєстр є першим кроком до створення міжнародного компенсаційного механізму, необхідного для забезпечення повної та ефективної компенсації завданих Російською Федерацією шкоди та збитків, спричинених її агресією проти України.

Повний текст заяви оприлюднено на сайті Офісу президента.