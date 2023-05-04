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17:43 04.05.2023

Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

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Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали в Гаазі спільну декларацію.

"До того часу, як Україна стане членом НАТО, Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення спроможності України захистити себе від поточної російської військової агресії та від будь-якої майбутньої загрози. Безпека України має велике значення для Альянсу", - зазначено в тексті документа.

У рамках партнерства Україна-НАТО Бельгія та Нідерланди сприятимуть довгостроковій сумісності з НАТО, реформуванню та реконструкції оборонної промисловості України, розбудові інституцій та потенціалу.

Водночас пріоритетом буде чітка дорожня карта сталого переходу ЗСУ до стандартів, доктрини та інституцій НАТО, а також достатня фінансова підтримка.

Наголошується, що Бельгія та Нідерланди підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно, і продовжать надавати потужну військову підтримку, включно з броньованою технікою, боєприпасами, а також у форматі гуманітарної та фінансової підтримки.

Зазначені країни також продовжать роботу з формування міжнародних механізмів компенсації збитків, завданих російською агресією. Водночас Бельгія та Нідерланди продовжать вивчати можливості використання заморожених і знерухомлених російських активів для підтримки відновлення України та з метою виплати репарацій.

Зазначено, що міжнародні санкції є невід'ємною частиною міжнародної відповіді на російську агресію, Бельгія та Нідерланди віддані подальшому посиленню тиску на Росію через додаткові санкції ЄС, де це можливо, і через зусилля на рівні ЄС і G7 для протидії обходу режиму санкцій.

Крім того, Бельгія та Нідерланди підтверджують свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і висловлюють підтримку українській Формулі миру, спрямованій на встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні задля глобальної безпеки.

З повним текстом спільної декларації можна ознайомитися на сайті Офісу президента України.

Теги: #декларація #бельгія #нідерланди

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