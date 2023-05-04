Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання озброєнь в Україну

Президент України Володимир Зеленський закликав "зняти всі табу" щодо постачання країні озброєнь.

"Що потужніша зброя й далекобійніший вогонь, то більше життів рятується від щоденних ворожих ударів. Цінувати життя та зберігати оборонні табу між союзниками, які повинні захищати життя, - це очевидна суперечність", - сказав він, виступаючи в четвер у парламенті Нідерландів.

За його словами, "що довше зберігаються табу щодо зброї, то більше наших воїнів віддають життя, щоб витягнути оборону, коли зброя недостатньо потужна чи далекобійна й коли винищувачі Росії ефективніші, ніж літаки захисників Європи".

"Зараз усе це, на жаль, зберігається. Табу щодо зброї. Чи надовго? Залежить від нас усіх", - сказав він. "Пам'ятаємо лідерство Нідерландів в ініціюванні постачання PzH 2000 - дякуємо вам за це сміливе рішення, за Patriot та іншу зброю. Пам'ятаємо, що Нідерланди були першими, хто сказав, що F-16 - це не табу. Ваше лідерство справді дає результат. Тож забезпечимо разом нові!" - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, "липневий саміт НАТО - це час і формат, який дає змогу усунути безпекову невизначеність в Європі".

"Неможливо й абсурдно залишати Україну поза межами безпекового й правового простору нашої спільної батьківщини - Європи. Україна має отримати рішення щодо алгоритму приєднання до Альянсу", - заявив також він.

На його думку, "Росія має побачити, що безпека України буде неминуче гарантована, щоб почати усвідомлювати себе, Росію, тільки у власних кордонах".

"Закликаю Нідерланди ухвалити це стратегічно важливе для безпеки Європи рішення!" - сказав президент.