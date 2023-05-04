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15:24 04.05.2023

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

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Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що відомство не розглядає відмову від української мови та літератури, а також історії України в навчальній програмі.

"Українська мова та література, а також історія України - надважливі дисципліни, які допомагають сформувати національну ідентичність. А отже, не може й бути мови про те, щоб відмовитися від цих предметів у навчальній програмі. Такі ідеї в міністерстві не розглядалися і навіть не лунали", - написав Лісовий у фейсбуці.

Міністр наголосив, що Україна, як країна, що перебуває у стані війни та захищає свій суверенітет і незалежність, навпаки, має робити ставку на ці дисципліни, посилювати їх і модернізувати відповідно до сьогоднішніх викликів.

"Література - це джерело знань і натхнення, можливість для аналізу, рефлексії та розвитку уяви. І українська література точно має що запропонувати читачеві - від колись загублених імен до творів сучасних авторів", - написав він.

Крім того, міністр вважає, що історію України необхідно вивчати з точки зору успіху.

"Ми зберегли свою мову, культуру та суверенітет попри численні спроби силою забрати їх у нас. Тож курс історії у школі повинен демонструвати дітям потужність України, аби кожен учень та учениця відчували власну спроможність бути стійкими та успішними", - підсумував Лісовий.

Як повідомлялося, Лісовий виступає за перегляд змісту і форми викладання курсу української літератури та історії України.

Теги: #історія #лісовий #українська_мова #вивчення

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