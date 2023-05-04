Президент України Володимир Зеленський закликав Бельгію та Нідерланди прискорити постачання Україні бронетехніки та авіації.

"Ми дуже хочемо отримати якнайшвидше те, що обіцяно нашій країні. Закликаю Бельгію та Нідерланди долучатися до якнайшвидших поставок, зокрема, уклавши договір щодо прискорення поставок нових озброєнь. Ми спілкувалися з лідерами Північних країн Європи та іншими країнами. Вони абсолютно готові до створення такої коаліції з передання бронетехніки. Нам також дуже потрібні сучасні літаки військові", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністрами Бельгії та Нідерландів у Гаазі.

За його словами, немає жодного раціонального обґрунтування відмовляти Україні в цьому.

"Ми повинні посилити крила України, щоб прискорити мир", - сказав він.

Глава держави також обговорив із прем'єр-міністрами Бельгії та Нідерландів майбутнє України в НАТО та ЄС. Як він наголосив, Україна юридично має стати частиною цього Альянсу.

"Ми готові приєднатися до подальшого посилення НАТО. Україна юридично має стати частиною цього Альянсу. Ми хочемо бачити алгоритм кроків від партнерів, які мають бути затверджені політичним рішенням на саміті у Вільнюсі", - заявив Зеленський, додавши, що паралельно Україна робить усе під час війни для імплементації необхідних реформ для вступу до ЄС.