Події

12:26 04.05.2023

СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

2 хв читати
СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

Служба безпеки України затримала кримчанина - російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, повідомляє СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, зловмисник отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора, згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" негласної співпраці.

У повідомленні уточнюється, що за вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де мешкають його родичі, збирав там розвіддані щодо місць дислокації та переміщення українських військ.

"Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ. Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони", - наголошують у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка мешкає в Криму і перебуває в полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Теги: #сбу #зсу #кріт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 03.05.2023
Кремль атакували два безпілотники ЗСУ, заявили в Москві

Кремль атакували два безпілотники ЗСУ, заявили в Москві

14:03 03.05.2023
СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

СБУ ліквідувала мережу ботоферм, які працювали на дестабілізацію обстановки в Україні

13:40 03.05.2023
Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

13:31 03.05.2023
ВР дозволила звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні

ВР дозволила звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти на війні

19:40 02.05.2023
Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

Робоча група Міноборони та ЗС України працює над проблемою призначення поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, на інші посади - Маляр

17:33 02.05.2023
СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

СБУ запобігла нелегальному вивезенню до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків

13:20 02.05.2023
Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

Строковики та курсанти військових ВНЗ вимагають поліпшення матеріального становища - Резніков

11:10 02.05.2023
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

17:50 01.05.2023
СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

14:25 01.05.2023
СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

СБУ ліквідувала проксі-центр у Полтаві, через який РФ здійснювала спеціальні інформаційні операції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

Противник за добу здійснив майже 100 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, 46 поранено

Єрмак: Нам вдалося створити потужний формат із країнами Північної Європи, від вирішення яких залежить євроатлантичне майбутнє України

ОСТАННЄ

Суд скасував своє рішення про арешт майна "Укрнафтобуріння"

Екскомандиру львівського "Беркуту" повідомлено про нову підозру у "справах Майдану"

Росіяни зменшили угруповання своїх кораблів у Чорному морі до семи, кількість ракетоносіїв - до двох

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

У Повітряних силах ЗСУ не підтверджують застосування РФ балістичних ракет під час нічного обстрілу - Ігнат

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

РФ, імовірно, інсценувала удар безпілотником по Кремлю, щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації, - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА