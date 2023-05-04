СБУ затримала російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ

Служба безпеки України затримала кримчанина - російського "крота", який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ, повідомляє СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у результаті багатоетапної спецоперації на Миколаївщині. Зловмисником виявився мешканець Криму, який у 2014 році підтримав російських загарбників і залишився на території тимчасово окупованого півострова", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, зловмисник отримав паспорт громадянина РФ і добровільно став на військовий облік країни-агресора, згодом на нього вийшов представник російської спецслужби з "пропозицією" негласної співпраці.

У повідомленні уточнюється, що за вказівкою агресора перед початком повномасштабного вторгнення фігурант прибув до Миколаївської області, де мешкають його родичі, збирав там розвіддані щодо місць дислокації та переміщення українських військ.

"Для цього минулого року він мобілізувався до ЗСУ. Перебуваючи у лавах однієї з українських військових частин, зловмисник шпигував за переміщенням бойових літаків та позиціями системи протиповітряної оборони нашої держави. Також його цікавила інформація про склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони", - наголошують у спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

За даними слідства, отримані відомості він дистанційно передавав окупантам через свою колишню дружину, яка мешкає в Криму і перебуває в полі зору російської спецслужби. Для комунікації використовував анонімний месенджер.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).