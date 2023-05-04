Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочав офіційний візит до Нідерландів, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Так, у межах візиту глава держави відвідає Міжнародний кримінальний суд і проведе зустріч із його президентом Пйотром Гофманським та секретарем Освальдо Завала Агілером.

У програмі також велике звернення Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституцій, розташованих у Гаазі.

Президент України окремо зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і в тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Крім того, відбудеться його аудієнція у короля Віллема-Олександра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

За словами Никифорова, вранці в четвер президент уже провів у Нідерландах зустріч із президентом сенату Яном Брауном і головою палати представників Вірою Бергкамп.