Події

10:51 04.05.2023

Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

1 хв читати
Зеленський у Нідерландах звернеться до представників міжнародних судів у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський у четвер розпочав офіційний візит до Нідерландів, повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Так, у межах візиту глава держави відвідає Міжнародний кримінальний суд і проведе зустріч із його президентом Пйотром Гофманським та секретарем Освальдо Завала Агілером.

У програмі також велике звернення Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституцій, розташованих у Гаазі.

Президент України окремо зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і в тристоронньому форматі також із прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Крім того, відбудеться його аудієнція у короля Віллема-Олександра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.

За словами Никифорова, вранці в четвер президент уже провів у Нідерландах зустріч із президентом сенату Яном Брауном і головою палати представників Вірою Бергкамп.

Теги: #нідерланди #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 04.05.2023
Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

Зеленський виступить у парламенті Нідерландів і відвідає МКС

21:49 03.05.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції початок переговорів про вступ України в ЄС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Швеції початок переговорів про вступ України в ЄС

19:10 03.05.2023
Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

Зеленський: Ми не атакували Путіна - це ми залишимо трибуналу

17:02 03.05.2023
Зеленський у Фінляндії провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем'єр-міністром Норвегії

Зеленський у Фінляндії провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем'єр-міністром Норвегії

13:45 03.05.2023
Німецькі ЗМІ пишуть про майбутній візит до Німеччини Зеленського

Німецькі ЗМІ пишуть про майбутній візит до Німеччини Зеленського

13:35 03.05.2023
У Гельсінкі відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Зеленського

У Гельсінкі відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Зеленського

12:23 03.05.2023
Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України

Зеленський приїхав у середу в Гельсінкі на саміт Північних країн і України

19:06 02.05.2023
Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

Зеленський сподівається, що Португалія зможе вжити заходів для посилення спроможностей захисників України

19:04 02.05.2023
Україна готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу - Зеленський у розмові з головою Африканського Союзу

Україна готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу - Зеленський у розмові з головою Африканського Союзу

18:03 01.05.2023
Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

Зеленський обговорив із Трюдо програму довгострокової оборонної співпраці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

Противник за добу здійснив майже 100 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, 46 поранено

Єрмак: Нам вдалося створити потужний формат із країнами Північної Європи, від вирішення яких залежить євроатлантичне майбутнє України

ЗС України знищили 650 окупантів, 5 танків, 16 артсистем, 4 ППО і 18 БПЛА

ОСТАННЄ

Екскомандиру львівського "Беркуту" повідомлено про нову підозру у "справах Майдану"

Росіяни зменшили угруповання своїх кораблів у Чорному морі до семи, кількість ракетоносіїв - до двох

Мер Брюсселя передав Києву дві карети швидкої допомоги - Кличко

У Повітряних силах ЗСУ не підтверджують застосування РФ балістичних ракет під час нічного обстрілу - Ігнат

СБУ заарештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 10,5 млрд грн

Рівень води в Дніпрі в Києві піднявся на 9 см, але небезпеки немає

РФ, імовірно, інсценувала удар безпілотником по Кремлю, щоб створити умови для ширшої соціальної мобілізації, - ISW

Росіянам доведеться переносити свої склади з ПММ до більш віддалених та менш уразливих для атак безпілотників регіонів - британська розвідка

Росіяни напередодні продовжували обстріли Чернігівщини, одна людина загинула

У результаті нічної атаки на Київ уламки дронів упали поруч із приблизно десятьома будинками, пошкоджено припарковані автомобілі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА