Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Постраждалих серед цивільного населення за добу не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, під обстрілом були Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти. У с. Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок і господарчі будівлі. Унаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Синєгубов також наголосив на збереженні високої мінної небезпеки в регіоні.

"Учора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій госпіталізований із численними травмами", - написав Синєгубов.