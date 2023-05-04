Події

08:30 04.05.2023

У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

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У Києві працює ізраїльська система попередження про ракетні обстріли

На поточному тижні в Києві запрацювала ізраїльська система цивільного оповіщення про ракетні удари, повідомив у середу посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Як повідомляє видання The Jerusalem Post, система ідентифікує ракети і снаряди всіх видів. Вона також підраховує, скільки часу людям у цьому районі потрібно на пошук сховища.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", - сказав посол.

Корнійчук запросив в Ізраїлю системи попередження про ракетний напад після вторгнення Росії в Україну минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол наголосив на особистій участі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в забезпеченні швидкого завершення проєкту.

 

Теги: #київ #попередження #ракети

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