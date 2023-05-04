Події

08:19 04.05.2023

Противник за добу здійснив майже 100 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, 46 поранено

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Противник за добу здійснив майже 100 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, 46 поранено

Російські окупанти за добу здійснили 98 обстрілів Херсонської області, загинуло 23 людини, поранено 46, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 98 обстрілів, випустивши 539 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 16 разів... У результаті російської агресії 23 людини загинули, 46 (із них двоє дітей) - дістали поранень", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області. Водночас у Херсоні 82 снаряди влучили в Привокзальну площу, територію і споруди залізничного вокзалу, АЗС, два торговельні заклади, завод і автогосподарство; територію залізничного переїзду.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 84 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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