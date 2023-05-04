Російські окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя та інших міст на тимчасово окупованих територіях, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Росіяни готуються до оборони Маріуполя. І не тільки Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Київ".

Він додав, що зараз ворог намагається відновити портову інфраструктуру, щоб використовувати її для переміщення військових вантажів.

Також, за даними розвідки, ворог розміщує в Маріуполі та інших українських містах війська для їхньої оборони.

Скібіцький наголосив, що Маріуполь є потужною економічною зоною, де можна сховати зброю, складати боєприпаси та інше військово-технічне майно.