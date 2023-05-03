Очікуємо на візит президентки Єврокомісії та прем'єра Швеції в Україну

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна очікує на візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Очікуємо на візит президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Україну. Також розглядаємо візит прем'єра Швеції - країни, яка зараз головує в ЄС, для того щоб обговорити дві речі: перша - це оцінка прогресу України у виконанні 7 політичних критеріїв ЄС, та досягнення консенсусу стосовно політичного рішення щодо відкриття перемовин про вступ", - сказала Стефанішина на зустрічі з пресою в середу.

За словами віцепрем'єрки, з одного боку, деякі з питань є технічними, але з іншого - предметна розмова на найвищому рівні дасть змогу зняти непорозуміння, які виникають на рівні технічних консультацій щодо семи рекомендацій.

"Поки що динаміка досить позитивна. Розраховуємо, що буде підтримана позиція України щодо початку переговорів наприкінці 2023 року. Шанси досить високі, є підтримка Швеції та низки партнерів", - підсумувала вона.