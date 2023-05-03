Події

20:44 03.05.2023

Кулеба вітає пропозицію італійського колеги провести старт велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні

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Кулеба вітає пропозицію італійського колеги провести старт велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні провести перший етап престижної велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні.

"Я вітаю пропозицію Антоніо Таяні провести перший етап престижної велогонки Giro d'Italia наступного року в Україні. Чудовий приклад спорту, який дійсно об'єднує людей і народи. Grazie mille, Антоніо та всім нашим італійським друзям за віру в перемогу України", - написав Кулеба у твіттері.

Джиро д'Італія - велогонка, одна з трьох найбільших поряд із Тур де Франс і Вуельтою. Перегони у 2023 році розпочнуться 6 травня і завершаться 28 травня.

 

Теги: #україна #велогонка

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