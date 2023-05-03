Словацький оператор системи передачі SEPS передає "Укренерго" обладнання на EUR1 млн для відновлення магістральних ПС
Словацький оператор системи передачі SEPS передає НЕК "Укренерго" вісім вантажівок обладнання загальною вартістю EUR1 млн для відновлення магістральних підстанцій, які постраждали під час російських ракетних атак і обстрілів.
Згідно з повідомленням "Укренерго" в телеграм-каналі в середу, обладнання допоможе відновити роботу декількох високовольтних підстанцій у різних регіонах України. Уточнюється, що перші дві вантажівки відправляться з території Словаччини вже сьогодні, а решта - найближчими днями.
В "Укренерго" додали, що дуже чекають на цей вантаж, оскільки саме наявність працюючого обладнання є найважливішою умовою відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки до наступного опалювального сезону.
"Вдячні нашому партнеру - компанії SEPS за постійну підтримку від самого початку російського повномасштабного вторгнення, а особливо за надання гуманітарної допомоги. Це обладнання буде використано для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та допоможе нам зберегти світло для мільйонів українців", - наголосив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, слова якого наведено в повідомленні.
Державний секретар Міністерства фінансів Словацької Республіки Марсель Клімек, слова якого наводить "Укренерго", висловив думку, що добробут і безпека словаків безпосередньо пов'язані з життям і безпекою сусідніх країн, зокрема й України.
"Допомога сусідам безперечна. Ми маємо зробити все для їхнього спокійного життя, адже їхня безпека - це ще й наша безпека. І якщо такої безпеки досі немає, наш обов'язок - допомогти забезпечити її якнайшвидше", - наголосив він.
За словами голови правління та генерального директора SEPS Петера Довгуна, наведеними в повідомленні, складна ситуація, в якій перебуває народ України, викликає необхідність надання максимально можливої допомоги.
"Радий, що вдалося знайти обладнання та запчастини, які Україна може використовувати", - зазначив Довгун.
Як повідомлялося 5 квітня з посиланням на результати нової комплексної спільної оцінки Програми розвитку ООН (ПРООН) і Світового банку, шкода, заподіяна війною електроенергетичній, газовій і тепловій інфраструктурі України, перевищує $10 млрд, що в п'ять разів більше, ніж у червні минулого року.
Водночас невідкладні потреби України для аварійного ремонту критично важливих об'єктів інфраструктури ПРООН і СБ визначають більш ніж у $1,2 млрд.