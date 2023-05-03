Прем'єр Норвегії: Мир має бути встановлений на умовах України

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере наголосив, що мир в Україні має бути встановлений на умовах країни, яка зазнала нападу.

"Північ Європи з вами, зокрема в питаннях євроінтеграції та членства в НАТО", - сказав Стере на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи та президентом України Володимиром Зеленським.

Також він зазначив, що війна має закінчитися, а мир має бути на умовах країни, яка зазнала атаки.

"Ми будемо опікуватися питаннями української формули миру. 10 пунктів формули - дуже амбітний і справедливий план. Ми будемо дивитися на кожен пункт, щоб знати, де ми можемо зробити свій внесок. Ми не хочемо, щоб це було лише на ваших плечах", - сказав прем'єр Норвегії, звертаючись до Зеленського.

Стере запевнив Зеленського в підтримці "стільки, скільки це потрібно".