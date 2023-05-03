Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

Жителі віддалених населених пунктів Чернігівської області отримують лікарську допомогу від мобільних медичних бригад Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У віддалені населені пункти Чернігівської області виїжджають мобільні медичні бригади Червоного Хреста України, щоб забезпечити медичними послугами громадян. Фахівці бригад оглядають пацієнтів, проводять найпоширеніші лабораторні обстеження, призначають або коригують лікування, а також за потреби направляють до вузьких спеціалістів", - повідомило ТЧХУ в середу на фейсбук-сторінці.

Фахівці мобільних бригад надають меддопомогу літнім людям, які мають хронічні захворювання, але через стан здоров'я не можуть виїхати до районних центрів.

Як зазначається, робота мобільних медичних бригад ТЧХУ дає змогу своєчасно виявляти хвороби в пацієнтів.

Про прибуття мобільних медичних бригад інформують місцеві органи влади.