Події

16:39 03.05.2023

Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

1 хв читати
Мобільні медбригади ТЧХУ надають лікарську допомогу жителям віддалених населених пунктів Чернігівської області

Жителі віддалених населених пунктів Чернігівської області отримують лікарську допомогу від мобільних медичних бригад Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"У віддалені населені пункти Чернігівської області виїжджають мобільні медичні бригади Червоного Хреста України, щоб забезпечити медичними послугами громадян. Фахівці бригад оглядають пацієнтів, проводять найпоширеніші лабораторні обстеження, призначають або коригують лікування, а також за потреби направляють до вузьких спеціалістів", - повідомило ТЧХУ в середу на фейсбук-сторінці.

Фахівці мобільних бригад надають меддопомогу літнім людям, які мають хронічні захворювання, але через стан здоров'я не можуть виїхати до районних центрів.

Як зазначається, робота мобільних медичних бригад ТЧХУ дає змогу своєчасно виявляти хвороби в пацієнтів.

Про прибуття мобільних медичних бригад інформують місцеві органи влади.

Теги: #медицина #мобільні_бригади #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 02.05.2023
ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

ВР мінімізувала бюрократію під час оформлення меддокументів військовим

19:19 01.05.2023
В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

В умовах війни медичні компанії впроваджують сервіси, що дають змогу підтримувати комунікації з пацієнтами

16:49 28.04.2023
До Служби розшуку ТЧХУ з початку року надійшло понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни

До Служби розшуку ТЧХУ з початку року надійшло понад 5200 звернень від людей, які втратили зв'язок із рідними під час війни

11:32 28.04.2023
Товариство Червоного Хреста України проведе в столиці інформаційні сесії з надання першої медичної допомоги та мінної безпеки

Товариство Червоного Хреста України проведе в столиці інформаційні сесії з надання першої медичної допомоги та мінної безпеки

09:30 27.04.2023
ТЧХУ розгорнуло штаб допомоги в Миколаєві для постраждалих від російських ракетних ударів

ТЧХУ розгорнуло штаб допомоги в Миколаєві для постраждалих від російських ракетних ударів

12:57 26.04.2023
За підтримки ТЧХУ в Херсоні встановлять 10 укриттів у місцях скупчення людей

За підтримки ТЧХУ в Херсоні встановлять 10 укриттів у місцях скупчення людей

15:29 21.04.2023
Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ на Київщині

Представники Британського Червоного Хреста ознайомилися з роботою ТЧХУ на Київщині

20:45 20.04.2023
Загони швидкого реагування ТЧХУ взяли участь у навчаннях із протидії наслідкам повені

Загони швидкого реагування ТЧХУ взяли участь у навчаннях із протидії наслідкам повені

12:46 19.04.2023
ТЧХУ підготувало 30 молодих волонтерів за програмою Life Skills і Sprint

ТЧХУ підготувало 30 молодих волонтерів за програмою Life Skills і Sprint

09:57 13.04.2023
Центр реабілітації Unbroken відкрито у Львові на базі реконструйованого корпусу поліклініки

Центр реабілітації Unbroken відкрито у Львові на базі реконструйованого корпусу поліклініки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

ОСТАННЄ

Ми Путіну жодних меседжів давно не направляємо - Зеленський

На Саміті Ради Європи в Рейк'явіку обговорюватимуть імплементацію механізму компенсацій для РФ за війну в Україні - прем'єр Ісландії

Україна має стати 33-м членом НАТО - Зеленський

Унаслідок російських обстрілів, що тривають, загинув ще один житель Херсона

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України

Законопроєкт про відновлення електронного декларування буде ухвалено Радою в червні

Унаслідок масованої ворожої атаки Херсона та області в середу загинули 16 осіб

Українські виробники продовжують забезпечувати понад 60% потреб країни в лікарських засобах – підсумки І кварталу

Майкл Дуглас отримає почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського фестивалю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА