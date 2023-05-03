Понад 100 ракет випущено по Ізраїлю із сектору Гази менше ніж за добу - ЦАХАЛ

Щонайменше 104 ракети було випущено із сектора Гази по Ізраїлю, більшість із них - у ніч із вівторка на середу угрупованням "Ісламський джихад", а також рухом ХАМАС, передає газета JPost із посиланням на ізраїльських військових.

У відповідь ВПС Ізраїлю вразили 16 об'єктів ХАМАС у секторі Гази, наголошується в повідомленні ЦАГАЛ. Переважно, це склади зі зброєю, штаб командування угруповання, що відповідає за дії в морі, підземні тунелі. Ізраїльська армія зазначає, що військові уникали завдавати ударів по об'єктах руху з присутнім там персоналом. Проте, передає видання, щонайменше одного члена ХАМАС убито.

За їхньою інформацією, попри перемир'я між сторонами, яке набрало чинності рано-вранці в середу, на півдні Ізраїлю лунала сирена, що попереджала про ракетний обстріл.

Серед випущених по Ізраїлю ракет 11 впали в море, 24 перехоплені системою ПРО "Залізний купол", ще майже 50 - на відкритій місцевості. Місцерозташування ще декількох ракет поки що не встановлено.

Безпосередньо внаслідок ракетного обстрілу дістали поранення троє людей, включно з одним іноземним робітником із Китаю - у місті Сдерот. У нього помірні травми.

Чергове загострення між ізраїльською та палестинською сторонами сталося після смерті одного з лідерів угруповання "Ісламський джихад". Його заарештували на Західному березі річки Йордан у лютому. Він, перебуваючи в ув'язненні в Ізраїлі, оголосив голодування, відмовлявся від проходження медоглядів і помер на 86 день.