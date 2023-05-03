Події

10:03 03.05.2023

Унаслідок нічного авіаудару по Сумщині в н. п. Свеса пошкоджено підприємство - ОК "Північ"

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 У ніч на середу російські окупанти завдали авіаудару по Сумській області, внаслідок чого в н. п. Свеса пошкоджено підприємство, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 22:05 до 22:10 2 травня зафіксовано два пуски, попередньо КАБ, з російського Су-35 по н.п. Свеса. В результаті авіаудару пошкоджене підприємство. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу вранці.

Крім цього, з 7:15 до 8:30 3 травня зафіксовано 15 прильотів, імовірно, з міномета 120 мм: сім - у районі н.п. Нововасилівка; вісім - у районі н.п. Червоне. Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури надходила.

 

Теги: #сумська_область #ок_північ

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