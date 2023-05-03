Події

08:17 03.05.2023

Противник за добу здійснив 106 обстрілів Херсонської області

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Противник за добу здійснив 106 обстрілів Херсонської області

Російські окупанти за добу здійснили 106 обстрілів Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 106 обстрілів, випустив 485 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон, за його словами, ворог обстріляв 9 разів.

Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Прокудін також зазначив, що через російську агресію четверо людей загинули, семеро (з них одна дитина) дістали поранення.

Також, за його словами, з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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