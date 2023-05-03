Події

07:01 03.05.2023

3 травня: Яке сьогодні свято

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3 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 434 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 434 RUSSIAN AGRESSION

3 травня - Всесвітній день Сонця, Всесвітній день свободи друку, День кондитера.

Національне свято Третього травня в Польщі, День Конституції Японії, у Гондурасі - День архітектора.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Феодора Трихини.

У 1905 році запатентовано першу письмову ручку Parker, 3 травня 1908 року, 115 років тому, поблизу Бейрута було відкрито величезну скульптуру Діви Марії, названу Ліванською Богоматір'ю, або Пресвятою Дівою Хариською. А ще 1978 рік - вважається Днем народження Спаму.

Ще цього дня:

1995 - Указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України - Богдана Хмельницького;

2004 - Протестантські церкви, що існували в Нідерландах упродовж сотень років окремо, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів;

2014 - Створено добровольчий батальйон "Айдар".

Всесвітній день Сонця

Із 1994 року в різних країнах 3 травня відзначають День Сонця (Sun Day), іноді званий Всесвітнім або Міжнародним днем Сонця.

Сонце - найближча до Землі зірка, всі інші знаходяться від нас дуже далеко. Для Землі Сонце - потужне джерело космічної енергії. Воно дає світло і тепло, необхідні для рослинного і тваринного світу, і формує найважливіші властивості атмосфери Землі.

Всесвітній день свободи друку

Цю дату було обрано в ознаменування Віндгукської декларації зі сприяння забезпеченню незалежності та плюралізму африканської преси, ухваленої 3 травня 1991 року на семінарі зі сприяння забезпеченню незалежності та плюралізму африканської преси, організованому ЮНЕСКО та Організацією Об'єднаних Націй у Віндгуку (Намібія).

День народження спаму

Цього дня 1978 року було надіслано перше офіційно зареєстроване небажане рекламне повідомлення, яке 400 одержувачам розіслала 3 травня компанія DEC - фірма з виготовлення електронної техніки, що в такий спосіб вирішила просунути на ринок свої нові міні-комп'ютери. Оголошення було розіслано мережею Арпанет (Arpanet), попередницею сучасного Інтернету.

Іменини: Антоніна, Марія, Пилип, Яків, Олександр, Григорій, В'ячеслав.

Теги: #іменини #якесьогоднісвято #цей_день #3травня

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