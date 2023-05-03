Моравецький про погрози польському послу в РФ: варто сприймати всерйоз, але не давати себе залякати

Загрози Росії на адресу польського посла в Москві слід сприймати всерйоз, але важливо не дати себе залякати, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"До всіх загроз, особливо з боку Росії, слід ставитись серйозно, але не варто дати себе залякати", - цитує слова Моравецького "Польське радіо".

Прем'єр зазначив, що польська дипломатія не зазнає тиску російської пропаганди.

За його словами, польський посол у Москві перебуває у складних обставинах, але не дозволить себе залякати.

Він зазначив, що своїми заявами Росія показує свою справжню особу.

"Країна, яка шантажує, загрожує і намагається нав'язати рішення, в цьому випадку прийняті незалежним польським судом. Звичайно, ми усвідомлюємо, що це справа важлива, але далеко не найважливіша, порівняно з викликами в Україні", - наголосив М.Оровецький.