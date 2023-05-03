У Києві та області, а також у Дніпрі працює ППО, у Запоріжжі є "прильоти"

У Київській області та в Дніпрі працює протиповітряна оборона, а у Запоріжжі попередньо є "прильоти".

Так, за інформацією Київської міської та обласної військових адміністрацій, наразі працює ППО. Мешканців просять перебувати у укриттях.

Разом з тим, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук інформує, що також у Дніпрі відпрацювала система ППО, а в Запоріжжі, попередньо, попадання ракет С-300.

Також у низці областей України триває повітряна тривога у зв'язку із загрозою БпЛА з півночі, згідно з повідомленням телеграм-каналів.