Раді пропонують звернутися до світової спільноти із закликом засудити депортацію українських дітей Росією

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком пропонують ВР звернутися до парламентів, урядів іноземних держав та міжнародних організацій із закликом рішуче засудити примусову депортацію українських дітей Російською Федерацією, яка згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Відповідний проект постанови №9267 зареєстрований у Раді 2 травня.

Автори законодавчої ініціативи також пропонують закликати світову спільноту висловити публічну підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду (МКС), зокрема щодо розслідування та переслідування за злочини геноциду.

Водночас українські парламентарі вважають за необхідне закликати правоохоронні органи іноземних держав сприяти українським органам державної влади та МКС у збиранні доказів причетності РФ та її посадових осіб до примусової депортації українських дітей.

Верховній Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій вжити всіх можливих заходів для передачі комісару Ради Європи з прав людини та комітету з прав дітей ООН повних списків депортованих дітей, починаючи з 2014 року (у тому числі вже усиновлених у Росії та тих, хто отримав російське громадянство) та забезпечити їх повернення до України.

Крім того, у проекті звернення міститься заклик до інституцій Ради Європи та Європейського Союзу, ОБСЄ, комітету ООН з прав дітей, верховних комісарів ООН у справах біженців та прав людини, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції та Міжнародного Комітету Червоного Хреста активізувати роботу з розробки міжнародних механізмів виявлення, захисту інтересів, повернення викрадених та примусово депортованих дітей додому та возз'єднання їх із сім'ями.