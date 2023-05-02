Росіяни за день чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські війська протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, три приватні будинки, господарські будівлі й адміністративну будівлю, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"На щастя, без жертв", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Як повідомляється, росіяни весь день "тероризували Нікопольський район. Із важкої артилерії чотири рази гатили по Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах і по самому Нікополю. На Марганецьку громаду окупанти скерували ще й дрони".

За даними облради, внаслідок атак пошкоджено п'ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду, адмінбудівлю.

"Наслідки ще уточнюються", - ідеться в повідомленні.