Росіяни за день чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Російські війська протягом дня чотири рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, три приватні будинки, господарські будівлі й адміністративну будівлю, повідомив голова облради Микола Лукашук.
"На щастя, без жертв", - написав Лукашук у телеграм-каналі у вівторок увечері.
Як повідомляється, росіяни весь день "тероризували Нікопольський район. Із важкої артилерії чотири рази гатили по Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах і по самому Нікополю. На Марганецьку громаду окупанти скерували ще й дрони".
За даними облради, внаслідок атак пошкоджено п'ятиповерхівку, три приватні житлові будинки, господарську споруду, адмінбудівлю.
"Наслідки ще уточнюються", - ідеться в повідомленні.