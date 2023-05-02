Глава МЗС України вважає, що Путін утримається від поїздки на саміт БРІКС у ПАР

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент РФ Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС у Південно-Африканську Республіку (ПАР) через виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт.

"Я думаю, не поїде. Тому що ПАР усім показала, що можна грати в політику й любов до Путіна. Це коли їхнє керівництво сказало, що вони вийдуть із МКС, але наступного дня стало зрозуміло, хто де перебуває і на що здатний, - коли вийшли наступного дня інші люди і сказали: "Ми залишаємося в МКС". А на третій день сказали, що підключать Путіна онлайн, щоб не заарештовувати", - сказав він в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, це є чітким сигналом 123 країнам-учасницям Римського статуту "не грати". "ПАР - одні з найближчих друзів Путіна, зараз показали, що навіть вони не здатні відмовитися від своїх зобов'язань", - сказав міністр.

Як повідомлялося, раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що правляча партія "Африканський національний конгрес" (АНК) вимагає виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. "Так, правляча партія ухвалила рішення: вона вважає, що було б розумним для ПАР вийти з МКС", - сказав Рамафоса.

Пізніше в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента ПАР, було зазначено, що ПАР залишається учасником Міжнародного кримінального суду як сторона, що підписала Римський статут, і продовжуватиме кампанію за рівне і послідовне застосування міжнародного права.

Саміт БРІКС відбудеться в серпні в південноафриканській провінції Гаутенг.