Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами Білозерської територіальної громади Херсонського району зросла до восьми осіб, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За даними слідства, 2 травня 2023 року російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону. Троє жителів області загинуло, ще п'ятеро отримали поранення", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
За даними прокуратури, окупанти здійснили артобстріл мирного населення і завдали авіаударів.
Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.
Раніше повідомлялося про одного загиблого і чотирьох поранених.