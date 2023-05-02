Кількість загиблих унаслідок обстрілу Білозерської ТГ Херсонської області зросла до трьох осіб - прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу російськими окупантами Білозерської територіальної громади Херсонського району зросла до восьми осіб, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 2 травня 2023 року російські війська здійснили обстріл міста Херсона та декількох сіл у Білозерській громаді регіону. Троє жителів області загинуло, ще п'ятеро отримали поранення", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними прокуратури, окупанти здійснили артобстріл мирного населення і завдали авіаударів.

Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і чотирьох поранених.