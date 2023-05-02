Події

13:22 02.05.2023

Найближчими днями в Україні потеплішає, місцями короткочасний дощ

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Найближчими днями в Україні потеплішає, місцями короткочасний дощ

Хмарно з проясненнями буде вночі 3 травня у Волинській, Рівненській, удень у західних і Житомирській областях, місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно південний (у західних областях із переходом північно-західний), 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).

У Києві 3 травня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві з початку метеорологічних спостережень 3 травня найвища температура була +30,2°С у 2018 р., найнижча -1,2°С у 1885 р.

У четвер, 4 травня, у західних і північних областях України пройдуть невеликі дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер південний, у північних і західних областях північний і північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та південному сході країни до 12°; удень у західних (крім Закарпатської) та північних областях 11-16°, на решті території 15-20°, на півдні та сході країни до 23°.

У Києві 4 травня невеликі дощі. Вітер північний та північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Теги: #укргідрометцентр

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