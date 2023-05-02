Успіх контрнаступу матиме велике значення для продовження підтримки України партнерами - Резніков

- Успіх українського контрнаступу матиме велике значення для продовження легкості підтримки з боку партнерів, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Мої партнери на всіх зустрічах, у телефонних бесідах і на "Рамштайні" завжди говорять одну й ту саму річ: "Ми з вами до кінця, скільки б це не зайняло часу. І кінцем ми бачимо вашу перемогу". Це важливо. Безумовно, вони всі політики, за ними стоять парламенти, які погоджують або не погоджують якісь речі. А за парламентами стоять виборці. Тому, звісно ж, їм буде легше адвокатувати нові пакети допомоги Україні за наявності успішних кейсів", - сказав міністр оборони в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цілком природно, що союзники "хочуть інвестувати в успіх", і для них дуже важливо, щоб передана ними зброя і допомога приводила до результату.

"Тому, звичайно, наш успіх матиме велике значення для продовження такої легкості підтримки", - зазначив Резніков.