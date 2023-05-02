Події

09:01 02.05.2023

Три ракети було випущено із сектора Гази по території Ізраїлю

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Три ракети було випущено із сектора Гази по території Ізраїлю

Три ракети було випущено по Ізраїлю у вівторок із території сектора Гази, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛЬ) у соцмережі.

За даними військових, усі ракети впали на відкритій місцевості, системи ППО не були задіяні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в містах на півдні Ізраїлю лунають сирени.

Після того, як стало відомо, що в ізраїльській в'язниці помер високопоставлений член "Ісламського джихаду" Гадер Аднан, представники "Ісламського джихаду" попередили, що Ізраїль "заплатить високу ціну" за його смерть, пише "Джерузалем пост".

У зв'язку зі смертю Аднана "Ісламський джихад" закликав до масових протестів у Газі та на Західному березі, повідомляє видання.

 

 

Теги: #ізраїль #ситуація #ракети #сирени

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