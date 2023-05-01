Першотравень у Франції відзначений масовими акціями профспілок, сутичками з поліцією

Понад 300 маніфестацій під знаком незгоди з пенсійною реформою проходило у Франції з нагоди 1 травня, повідомляють французькі ЗМІ.

"Така мобілізація учасників історична. Це історичне Перше травня. Сьогодні я можу так сказати, оскільки бачу в цей самий час, що відбувається в містах Франції", - заявив телеканалу BFMTV генеральний секретар одного з найбільших профспілкових об'єднань країни - Французької демократичної конфедерації праці (CFDT) - Лоран Берже.

Своєю чергою, глава Загальної конфедерації праці (CGT) Софі Біне заявила про "небувалу і виняткову мобілізацію".

За підрахунками газети Le Figaro, що ґрунтуються на відомостях префектур, до 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) у маніфестаціях загалом у країні взяли участь 614 тис. осіб. CGT оголосила свої дані - 2,3 млн.

Префектура Парижа назвала поліцейські дані по столиці - 112 тис. За її оцінками, серед учасників перебували 1-2 тис. осіб, які становили потенційну загрозу громадському порядку.

Для охорони порядку загалом у Франції було задіяно 12 тис. службовців поліції і жандармів, із них 5 тис. - у столиці.

Le Figaro відзначає присутність у лавах маніфестантів активістів іноземних профспілок, які прибули до Парижа спеціально з цієї нагоди.

Газета нагадує для порівняння, що торік 1 травня на вулиці міст Франції вийшли 116,5 тис. учасників маніфестацій, зокрема 24 тис. - у Парижі. Попередній Першотравень, коли акції було спільно організовано вісьмома провідними профспілками країни, відзначали 2009 року в розпал фінансової кризи. Тоді влада нарахувала 456 тис. учасників, а CGT заявила про майже 1,2 млн.

Незважаючи на обіцянку лідера CGT забезпечити першотравневим акціям у нинішньому році "святковий характер", не обійшлося без сутичок між правоохоронцями і радикальною частиною маніфестантів. Станом на 17:00 паризького часу у Франції було затримано за заворушення близько 180 осіб, 53 - у Парижі. Поліція уточнює, що це лише попередні дані.

Зіткнення з поліцією тривають у низці великих міст Франції, зокрема в Парижі, де поліцейські для розгону натовпу застосували сльозогінний газ.