Події

19:47 01.05.2023

Першотравень у Франції відзначений масовими акціями профспілок, сутичками з поліцією

2 хв читати
Першотравень у Франції відзначений масовими акціями профспілок, сутичками з поліцією

Понад 300 маніфестацій під знаком незгоди з пенсійною реформою проходило у Франції з нагоди 1 травня, повідомляють французькі ЗМІ.

"Така мобілізація учасників історична. Це історичне Перше травня. Сьогодні я можу так сказати, оскільки бачу в цей самий час, що відбувається в містах Франції", - заявив телеканалу BFMTV генеральний секретар одного з найбільших профспілкових об'єднань країни - Французької демократичної конфедерації праці (CFDT) - Лоран Берже.

Своєю чергою, глава Загальної конфедерації праці (CGT) Софі Біне заявила про "небувалу і виняткову мобілізацію".

За підрахунками газети Le Figaro, що ґрунтуються на відомостях префектур, до 17:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) у маніфестаціях загалом у країні взяли участь 614 тис. осіб. CGT оголосила свої дані - 2,3 млн.

Префектура Парижа назвала поліцейські дані по столиці - 112 тис. За її оцінками, серед учасників перебували 1-2 тис. осіб, які становили потенційну загрозу громадському порядку.

Для охорони порядку загалом у Франції було задіяно 12 тис. службовців поліції і жандармів, із них 5 тис. - у столиці.

Le Figaro відзначає присутність у лавах маніфестантів активістів іноземних профспілок, які прибули до Парижа спеціально з цієї нагоди.

Газета нагадує для порівняння, що торік 1 травня на вулиці міст Франції вийшли 116,5 тис. учасників маніфестацій, зокрема 24 тис. - у Парижі. Попередній Першотравень, коли акції було спільно організовано вісьмома провідними профспілками країни, відзначали 2009 року в розпал фінансової кризи. Тоді влада нарахувала 456 тис. учасників, а CGT заявила про майже 1,2 млн.

Незважаючи на обіцянку лідера CGT забезпечити першотравневим акціям у нинішньому році "святковий характер", не обійшлося без сутичок між правоохоронцями і радикальною частиною маніфестантів. Станом на 17:00 паризького часу у Франції було затримано за заворушення близько 180 осіб, 53 - у Парижі. Поліція уточнює, що це лише попередні дані.

Зіткнення з поліцією тривають у низці великих міст Франції, зокрема в Парижі, де поліцейські для розгону натовпу застосували сльозогінний газ.

Теги: #франція #маніфестація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 30.04.2023
Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

Макрон у розмові підтвердив постачання озброєнь, про які раніше просив Зеленський

22:52 28.04.2023
Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

Франція засудила нові ракетні атаки РФ по цивільним об'єктам України

17:37 26.04.2023
Франція вітає діалог, який може вирішити конфлікт відповідно до інтересів України

Франція вітає діалог, який може вирішити конфлікт відповідно до інтересів України

08:39 24.04.2023
Французька профспілка погрожує залишити без світла Ролан Гаррос, Гран-прі Монако і Каннський кінофестиваль

Французька профспілка погрожує залишити без світла Ролан Гаррос, Гран-прі Монако і Каннський кінофестиваль

19:24 22.04.2023
Шмигаль і міністр транспорту Франції обговорили в Києві проєкти відновлення України

Шмигаль і міністр транспорту Франції обговорили в Києві проєкти відновлення України

16:20 19.04.2023
Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відновлення України прибув до Києва

07:27 18.04.2023
Макрон пообіцяв французам поліпшити умови праці та життя одночасно з пенсійною реформою

Макрон пообіцяв французам поліпшити умови праці та життя одночасно з пенсійною реформою

04:38 15.04.2023
У Парижі після затвердження Конституційною радою пенсійної реформи почалися зіткнення демонстрантів із поліцією

У Парижі після затвердження Конституційною радою пенсійної реформи почалися зіткнення демонстрантів із поліцією

00:24 15.04.2023
Франція, Німеччина та Великобританія нададуть додаткову підтримку Україні на суму понад $5 млрд

Франція, Німеччина та Великобританія нададуть додаткову підтримку Україні на суму понад $5 млрд

20:18 14.04.2023
Шмигаль обговорив із міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини та Франції подальшу підтримку України

Шмигаль обговорив із міністрами фінансів Великої Британії, Німеччини та Франції подальшу підтримку України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Павлоградському району зросла до 34, із них п'ятеро дітей - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 119 населених пунктів України, пошкоджено 179 об'єктів інфраструктури - Міноборони

Рівень паводку в Києві стабілізувався, аварійних підтоплень не зафіксовано

ОСТАННЄ

Російська авіація скинула дві керовані авіабомби в районі с. Кізомис на Херсонщині

У Хмельницькому водій збив двох військових і поліцейського, один військовослужбовець загинув

Українська авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження противника

Російські окупанти за добу завдали 19 ракетних і 13 авіаційних ударів по цивільних об'єктах України

Росіяни обстрілюють Херсон, уже є один поранений

У Херсоні встановили найбільше в місті бомбосховище

СБУ викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі

Данілов про те, чому Росія має зникнути: Незалежна Україна - це вирок для РФ як країни

В Іспанії став доступний український паспортний сервіс, інформує Мінреінтеграції

Дитина загинула внаслідок ворожого авіаудару по Лизунівці на Чернігівщині, двоє людей дістали поранень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА