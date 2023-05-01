У Хмельницькому водій збив двох військових і поліцейського, один військовослужбовець загинув

У Хмельницькому розслідують обставини ДТП, унаслідок якої загинув військовослужбовець, повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 травня, близько 13:00 на вулиці Тернопільській. Водій автомобіля "Опель" на пішохідному переході скоїв наїзд на трьох осіб: 31-річну працівницю поліції та двох 45-річних військовослужбовців", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Унаслідок ДТП один із військових загинув. Двох інших постраждалих доправили до лікарні.

Розслідування здійснюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Хмельницькій області.

Водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.